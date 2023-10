Au terme d’un match titanesque, les All Blacks sont venus à bout des Irlandais lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby, le soir du samedi 14 octobre. Ils joueront contre l’Argentine en demi-finale vendredi prochain.

Le Stade de France a été le témoin d’un quart de finale épique de la Coupe du monde de rugby, à l’issue duquel la Nouvelle-Zélande a battu l’Irlande. Le match était à couper le souffle, intense et palpitant. C’était une confrontation exceptionnelle. Après un début difficile contre la France, les All Blacks ont montré leur vrai visage en venant à bout de la Namibie, l’Uruguay et l’Italie.

Lors de ce quart de finale contre l’Irlande, les hommes de Ian Foster ont prouvé qu’ils étaient au sommet de leur forme. Ils ont pratiquement dominé la rencontre, mais ont dû faire preuve d’une défense acharnée pour résister aux attaques irlandaises. Les joueurs d’Andy Farrell ont maintenu une pression constante, mais ils ont finalement été vaincus par les Néo-Zélandais (24-28)

Avec cette victoire, la Nouvelle-Zélande a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby. Vendredi prochain, l’équipe affrontera l’Argentine, qui a créé la surprise en battant le Pays de Galles plus tôt dans la journée, avec un score de 29-17.



