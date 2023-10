À la veille du match entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, le camp irlandais est au cœur d’une polémique.

Deux belles affiches au programme ce samedi

Après la phase de poules de la Coupe du monde de rugby, place aux matchs à élimination directe. Les premiers quarts de finale se tiennent ce samedi 14 octobre, avec deux belles affiches au programme. Le Pays de Galles se mesurera à l’Argentine, tandis que l’Irlande, invaincue depuis le début de la compétition, affrontera au Stade de France la Nouvelle-Zélande, classée deuxième dans la poule A.

Un photographe pour espionner l’entraînement des All Blacks

Des soupçons d’espionnage ont été évoqués avant le match opposant la Nouvelle-Zélande et l’Irlande. Le le XV du Trèfle aurait envoyé un photographe pour voir l’entraînement des All Blacks vendredi. Le sujet a été soulevée lors de la conférence de presse conjointe des deux équipes. Un journaliste néo-zélandais a posé une question directe à Mike Catt, l’entraîneur adjoint irlandais, demandant si c’était une pratique habituelle de leur part. Mike Catt, surpris, a répondu avec un sourire : "Je suis désolé, je n’étais pas présent à l’entraînement des All Blacks. Je n’y ai pas participé, donc...", rapporte The Independent.

"Je n’en avais pas entendu parler", réagit l’entraîneur des All Blacks

Il s’avère qu’Inpho, la plus grande agence de photographie en Irlande, était présente lors de l’entraînement de la Nouvelle Zélande. Cette agence travaille régulièrement en étroite collaboration avec l’équipe irlandaise lors des tournois internationaux, ce qui a suscité des interrogations. Lorsque le sélectionneur néozélandais, Ian Foster, a été interrogé sur le sujet, il a affirmé ne pas être au courant. Le patron des All Blacks a ensuite dédramatisé la situation en disant : "Je n’ai certainement pas vu de photographes cachés dans les buissons".



