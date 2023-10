Le XV de France a battu l’Uruguay dans la douleur à Lille jeudi, lors du deuxième match de la Coupe du monde. Après la rencontre, durant laquelle les joueurs d’Esteban Meneses ont montré une belle prestation, le président Emmanuel Macron s’est rendu dans leur vestiaire. Il aurait bu une bière avec eux.

Le soir du jeudi 14 septembre, le XV de France est difficilement venu à bout de l’Uruguay (17e au World Rugby) lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby au Stade Pierre Mauroy. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 27-12. Les Bleus ont remporté la victoire, mais n’ont pas brillé.

"Pour moi, l’équipe de France n’a pas joué ce soir... On a vu une équipe d’Uruguay pleine d’envie, pleine d’entrain. Nous, on les a regardés faire", a commenté l’ancien demi d’ouverture international Yann Delaigue au micro de RMC. C’était un match plus disputé que prévu.

Le président de la République française s’est rendu dans le vestiaire de la formation d’Esteban Meneses aux côtés de son homologue uruguayen après la belle performance des "Teros". À l’issue de son discours aux joueurs, Luis Lacalle Pou a offert un maillot de l’équipe à Emmanuel Macron. Ce cadeau a été accompagné d’une cravate remise par le président de la Fédération uruguayenne, Marcelo Calanbra.

Après avoir pris plusieurs photos avec les joueurs, M. Macron a été photographié en train de déguster une bière, comme le montre une image partagée sur Twitter. Le cliché ne permet en revanche pas de déterminer s’il a vidé la bouteille d’une seule traite, comme il en a l’habitude après les matchs de rugby. Le chef de l’État a également été aperçu tenant une bouteille de bière dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy.