Le demi de mêlée et capitaine du XV de France, Antoine Dupont, a été victime d’un choc violent à Marseille jeudi soir, lors du match de la Coupe du monde face à la Namibie. Ce choc a provoqué une "fracture maxillo-zygomatique", selon la Fédération française de rugby. Cette dernière a affirmé que le joueur a été opéré le lendemain.

Antoine Dupont a subi une intervention chirurgicale vendredi soir. D’après la FFR, il devrait retrouver l’équipe de France "d’ici quelques jours", avec un processus de reprise sportive sous supervision médicale. La date exacte de son retour n’est pas encore définie, mais la nouvelle est déjà encourageante pour les Bleus.

Le Dr Bernard Dusfour, ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby (LNR), a affirmé que pour une blessure de ce type, qui nécessité une chirurgie, un sportif de haut niveau peut généralement être indisponible après quatre semaines. Selon ces indications, Antoine Dupont ne serait donc de retour dans la compétition qu’en demi-finale.

Touché mais pas coulé. Show must go on ⚔️. Hâte de retrouver le groupe ⏳

Merci pour vos messages pic.twitter.com/KCJYJp3Fit

— 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) September 23, 2023