Cette décision fait suite aux critiques reçues après l’interprétation des hymnes, chantés en canon et a cappella par les enfants de "La Mêlée des Chœurs" lors du choc d’ouverture de la Coupe du monde de rugby ayant opposé la France à la Nouvelle-Zélande.

Manque d’harmonie et d’audibilité

La Coupe du monde de rugby 2023 avait débuté avec une initiative louable, mais controversée. L’interprétation des hymnes nationaux par les enfants de "La Mêlée des Chœurs", en canon et a cappella lors du choc d’ouverture France-Nouvelle-Zélande (27-13) n’a pas fait l’unanimité. Malheureusement, cette approche n’a pas rencontré le succès escompté et a été critiquée pour son manque d’harmonie et d’audibilité. Il a été ainsi décidé qu’à partir du match France-Uruguay, prévu pour le jeudi 14 septembre, chaque fédération participante aura la possibilité de choisir la manière dont elle souhaite que son hymne soit interprété. "Il faut trouver un équilibre entre des hymnes chantés avec la force du rugby et ne pas désespérer des gamins qui ont travaillé dur sur le sujet", rapporte une source proche des instances du rugby citée par Tf1 Info.

Ils ont haussé le ton

Des voix se sont élevées pour exprimer leur mécontentement, notamment Mirco Bergamasco, ancien centre italien du Stade français, qui a déclaré : "On ne peut pas faire chanter les hymnes normalement, s’il vous plaît ? Le plus important sont les joueurs... c’est un moment unique." Francesco Pierantozzi, le "Monsieur rugby" de Sky Sport, a également exprimé son mécontentement en disant : "Ça ne ressemblait même pas à notre hymne. D’accord pour faire quelque chose de différent, mais, dans un hymne, il y a de la solennité, de l’émotion qui donnent (...) de l’essence pour disputer le match. C’était un désastre, un fiasco...".

Un travail de réarrangement

Les critiques ont finalement atteint World Rugby, qui a engagé des discussions avec France 2023 et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Après de longs échanges, il a été convenu de réarranger et de réorchestrer les hymnes en supprimant l’effet canon qui avait tant déplu. Selon une source proche des instances du rugby, "France 2023 essaie de trouver une solution intermédiaire, mais en l’état, la Marseillaise en canon, ce n’était pas idéal et ça a fait une cacophonie qui n’était pas adaptée. Ils essaient de trouver une solution, sachant qu’il y a eu des hymnes où ça s’est très bien passé." Une source proche de l’exécutif a également confirmé qu’il y avait eu un travail de réarrangement pour proposer une nouvelle version.

