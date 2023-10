Les hymnes chantés lors de la Coupe du Monde de Rugby suscitent de nombreuses critiques depuis le début du tournoi. Une réunion a eu lieu lundi, rassemblant France 2023, World Rugby et le ministère des Sports pour discuter de cette problématique.

"La Marseillaise la plus pourrie de l’histoire"

Comme rapporté par Rugbyrama et confirmé par RMC Sport, une réunion s’est déroulée lundi 11 septembre entre France 2023, World Rugby et le ministère des Sports pour discuter de la question des hymnes. Depuis le début de la compétition, l’interprétation des hymnes par une chorale d’enfants en marge de l’opération ’La Mêlée des chœurs’ a suscité des critiques. Finalement, lors du match d’ouverture entre les Bleus et les All Blacks au Stade de France vendredi, une véritable cacophonie s’est fait entendre.

Avec le public, le chœur d’enfants et les joueurs, il était difficile de percevoir une quelconque harmonie pendant l’interprétation de la Marseillaise. "La Marseillaise la plus pourrie de l’histoire", a notamment taclé Julien Benneteau, capitaine de l’équipe de France de Fed Cup sur X.

Des bandes-son

À l’exception de quelques cas particuliers, comme lors du match d’ouverture vendredi dernier, les jeunes chanteurs n’ont pas l’opportunité de se produire sur le terrain. Dans la plupart des stades, des bandes-son préenregistrées sont diffusées, comme cela a été le cas lors des sept autres matchs de poules qui se sont déroulés à Saint-Étienne, Marseille, Bordeaux, Toulouse, et au Stade de France le week-end dernier.

Après une période de trois jours de répit, la compétition reprendra jeudi soir avec le deuxième match du XV de France contre l’Uruguay à Lille.

