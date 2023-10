Elle ne s’arrête plus ! La Réunionnaise Melvine Malard a inscrit son deuxième but sous les couleurs de son nouveau club, Manchester United face au PSG cette nuit.

L’équipe féminine de Manchester United a affronté cette nuit le PSG en phase aller des barrages pour accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions.

Durant cette rencontre, la Réunionnais Melvine Malard a inscrit l’unique et seul but du club anglais : "Merci de me faire sentir chez moi. Ce n’est pas encore fini. Rendez-vous à Paris à la semaine prochaine !", a-t-elle réagi sur ses réseaux sociaux.

La Réunionnaise a inscrit deux buts en deux matchs. La rencontre s’est terminée sur un match nul 1 à 1. Elle affrontera le PSG une nouvelle fois la semaine prochaine en barrage retour de la Ligue des champions féminine.

