Melvine Malard réussit ses débuts avec sa nouvelle équipe de Manchester United. Pour ses premières minutes avec son nouveau club, la Réunionnaise a inscrit un but.

Prêtée par l’Olympique Lyonnais en septembre dernier, la Réunionnaise Melvine Malard a disputé ce vendredi son premier match avec Manchester United.

Remplaçante au coup d’envoi, Melvine Malard est entrée en jeu à la 76e minute de jeu face à Arsenal ce vendredi. Alors que le score était de 1-1, il ne lui a fallu que quelques minutes pour se mettre en évidence.

La Réunionnaise a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs à peine 5 minutes après son entrée en jeu. Melvine Malard et ses coéquipières n’ont cependant pas réussi à conserver leur avantage. Arsenal a inscrit le but de l’égalisation à la 93e minute.

Après deux journées de championnat, Manchester United occupe provisoirement la tête du classement.