La ministre Amélie Oudéa-Castéra et les instances du football en France vont instaurer des initiatives pour combattre l’homophobie dans les enceintes sportives.

Les signataires

Dans une lettre adressée aux clubs professionnels et aux sélections, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et les organismes du football en France prévoient d’instaurer diverses initiatives, dont des moments d’interaction avec les supporters, des ateliers de sensibilisation et la désignation de référents au sein des groupes de supporters, dans le but de lutter contre l’homophobie dans les stades. Le courrier, daté du 12 octobre et signé conjointement par la ministre des Sports, Bérangère Couillard, en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, ainsi que par les présidents de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, et de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, précise que trois actions seront mises en œuvre dans les semaines à venir. Ces initiatives seront dévoilées lors de la séance plénière de l’instance nationale du supportérisme, prévue pour le 18 décembre, rapportent les médias nationaux comme Le Figaro.

Dans le détail

Les signataires ont énuméré : "l’organisation d’un temps d’échanges avec les groupes de supporters (...) pour partager un diagnostic des faits relevant du champ de l’homophobie à l’occasion des rencontres passées, mais aussi pour partager la nécessité, lorsque cela est nécessaire, de faire évoluer certaines pratiques, à commencer par les chants pour partie manifestement homophobes qui sont encore repris par habitude historique". Ils ont également l’intention de développer ou de renforcer des programmes de sensibilisation et de formation sur la lutte contre les discriminations, destinés à tous les acteurs impliqués, y compris les référents des supporters des clubs et les associations de supporters.

De plus, il est envisagé de nommer au sein des groupes de supporters des individus spécialement formés en prévention des discriminations, en particulier celles liées à l’homophobie. Ces référents seront prêts à collaborer avec des associations locales, notamment les centres LGBT+, sur cette thématique.

