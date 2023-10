L’équipe de France a décidé d’observer une minute de silence en hommage au professeur tué à Arras ainsi qu’aux attaques en Israël et en Palestine. Jean-Clair Todibo a éclaté de rire.

Une minute de silence

Trois ans après le meurtre de Samuel Paty, Dominique Bernard, un enseignant, a été poignardé à mort dans un lycée d’Arras.

L’équipe de France de football a décidé de rendre hommage à ce professeur ainsi qu’en raison des attaques qui ont eu lieu en Israël et en Palestine. Une minute de silence a été ainsi observée au stade d’Amsterdam lors du coup d’envoi contre le Pays-Bas (2-1).

Il éclate de rire

Un footballeur français ne s’est pourtant pas senti concerné par cet hommage. En effet, Jean-Clair Todibo n’a pas pu s’empêcher d’éclater de rire en pleine minute de silence. Ce comportement honteux du joueur de 23 ans a été filmé par les caméras de TF1. Jusqu’ici, il n’a pas souhaité donner plus d’explication sur ce rire incontrôlable qui a suscité l’indignation de nombreux internautes.

"Honte à Todibo"

Le magazine Closer rapporte que plusieurs internautes ont dénoncé le comportement du défenseur central des Bleus. "Didier Deschamps, trouvez-vous normal le comportement de Mr Todibo lors de l’hommage au professeur assassiné par un terroriste ?", a écrit l’un d’entre eux. Ce dernier espère aussi une sanction et des excuses lors de la prochaine conférence de presse. "Au moins pour la famille et le maillot qu’il porte", selon lui. "Honte à Todibo", "Todibo on le vend l’été prochain de toute façon. J’adore le joueur, mais il doit se contrôler. Sur Atal, il avait déjà fait un like douteux en 2020 après l’attaque à Notre Dame de Nice", ont posté d’autres internautes sur le réseau social X.