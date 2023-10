Plusieurs personnes étaient présentes pour rendre hommage à Dominique Bernard, le professeur tué dans un lycée d’Arras (Pas-de-Calais) vendredi 13 octobre.

Pour saluer la mémoire de Dominique Bernard

Un rassemblement a eu lieu à Arras (Pas-de-Calais) dimanche 15 octobre matin pour saluer la mémoire de Dominique Bernard, l’enseignant poignardé à mort dans un lycée vendredi.

De nombreuses personnes étaient présentes pour rendre hommage à ce professeur de français, rapporte BFMTV.

Douleur vive et immense

La cérémonie a commencé par le retentissement de la sirène d’alerte de la ville. Catherine Piecuch, co-secrétaire FSU du Nord et du Pas-de-Calais, a tenu à exprimer la douleur du monde enseignant, une nouvelle fois touché par un drame. En effet, cette attaque s’est produite presque trois ans jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty.

"Notre douleur est vive et immense. Trois ans après l’assassinat de Samuel Paty, il est insupportable d’avoir à revivre le même effroi", a-t-elle déclaré très émue. Elle a par ailleurs demandé à l’Etat de prendre toutes les mesures pour assurer la protection des personnels et des élèves (...). "L’école doit être protégée de toutes attaques et de toutes dérives", a-t-elle sollicité.

Une minute de silence

"Nous sommes toutes et tous rassemblés, unis debout pour Dominique Bernard, pour sa famille, pour ses enfants", a déclaré le maire d’Arras, Frédéric Leturque lors de son allocution. Outre les élus et les enseignants, plusieurs personnes ont tenu à se rendre sur la place des Héros pour saluer la mémoire de Dominique Bernard. Les cloches des églises ainsi que le beffroi d’Arras ont retenti à midi. Une minute de silence a également été respectée, suivie d’une Marseillaise.

