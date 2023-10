Après un match spectaculaire à domicile dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1, l’AS Monaco a battu l’olympique de Marseille de trois buts contre deux. Gennaro Gattuso a encaissé une défaite pour son premier match aux commandes de l’OM.

Un bon début de jeu pour les Marseillais

L’olympique de Marseille s’est déplacé au Stade Louis II pour affronter l’AS Monaco dans la soirée du samedi 30 septembre, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1. L’OM a entamé le match de manière explosive en ouvrant le score après seulement une trentaine de secondes grâce à Iliman Ndiaye. Cependant, les Monégasques ont rapidement égalisé grâce à Maghnes Akliouche (8e).

Les Monégasques ne se laissent pas faire

Les joueurs de Gennaro Gattuso ont repris l’avantage dix minutes plus tard, avec un but de Samuel Gigot (18e), mais l’AS Monaco est parvenu à revenir dans le match grâce à Folarin Balogun (23e). Après un début de rencontre riche en rebondissements, il a fallu attendre la 52e minute pour voir le cinquième but de la partie, inscrit par Maghnes Akliouche, qui a signé un doublé et offert la victoire aux Monégasques.

Première défaite pour Gennaro Gattuso sur le banc olympien

Avec cette victoire, Monaco prend provisoirement la tête du championnat, totalisant 14 points après sept journées. De leur côté, les Marseillais stagnent en termes de résultats (8e) avec seulement deux victoires en championnat cette saison, malgré quelques améliorations dans le jeu. Pour son premier match sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a concédé une défaite.



