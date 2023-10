Le club de Vasco de Gama de Dimitri Payet, était opposé à Fluminense ce samedi soir. Au terme d’un match disputé, c’est le club du Réunionnais qui l’emporte (4-2). Malgré cette victoire, le club de Vasco de Gama reste à la 18e place du classement.

Le club de Vasco de Gama a remporté ce samedi le derby de Rio (4-2). Pressenti pour être titulaire au coup d’envoi, Dimitri Payet a finalement début é le match sur le banc de touche.

Le Réunionnais a dû patienter et est entré en jeu à l’heure de jeu. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a réussi 5 passes (sur 8), et remporté 6 duels. Le Réunionnais est passé tout près d’inscrire son premier but, mais sa frappe du droit est passée de peu au-dessus (79e).

Avec 20 points au compteur, le Vasco reste 18e du Brasileirão mais revient à 5 longueurs de Goias, premier non relégable. Le club de Vasco de Gama doit encore jouer un match en retard contre America, le 19e au classement.