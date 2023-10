"Suite à la rapide suspension de la Fifa et aux procédures ouvertes à mon encontre, il est évident que je ne pourrai pas retrouver mon poste", a écrit Luis Rubiales.

"Je ne peux pas continuer mon travail"

Luis Rubiales a annoncé son intention de démissionner de la présidence de la fédération de football en Espagne à cause du scandale du baiser forcé à la joueuse Jenni Hermoso. Il a fait cette déclaration dans une interview accordée à Piers Morgan, rapporte TF1. "A propos de ma démission, oui, je vais le faire, oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail", a-t-il précisé. Selon ses dires, son entourage proche lui a indiqué de se soucier de sa dignité et de poursuivre sa vie, sinon, il va faire du mal aux gens qu’il aime et au sport qu’il aime.

Une campagne disproportionnée

Dans une lettre signée de Luis Rubiales et publiée par la presse espagnole, sa démission a été notifiée à 21h30 au président intérimaire de la fédération. Il a écrit qu’il est évident qu’il ne pourra pas retrouver son poste à la suite du rapide suspension de la Fifa et aux procédures engagées à son encontre. "Je ne veux pas que le football espagnol puisse subir les préjudices de cette campagne tellement disproportionnée lancée à mon encontre", a-t-il renchéri.

Il risque d’être poursuivi pour "agression sexuelle"

Le baiser forcé de Luis Rubiales le 20 août dernier à Sydney a déclenché une vague d’indignation mondiale. La Fifa l’a suspendu le 26 août pour une durée de 90 jours. Le parquet espagnol a réclamé son inculpation et il risque d’être poursuivi pour "agression sexuelle" par la justice.

A noter qu’une récente réforme du Code pénal espagnol stipule qu’un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle.

