Paul Pogba a été testé positif à la testostérone. Tibo Inshape, créateur de contenu sur Youtube s’est exprimé sur le sujet délicat du dopage dans le sport.

Cette dernière sortie de Tibo Inshape sur le dopage, risque fort de déplaire aux sportifs de haut niveau. Le compagnon de Juju Fitcats a donné son avis sur l’affaire Pogba. Pour l’histoire, le champion du monde a été contrôlé positif à la testostérone. Suite à cela, le footballeur a écopé d’une suspension provisoire.

Le dopage dans le sport ? Pas étonnant selon Tibo

Selon le youtubeur français spécialisé dans le contenu sur la musculation, ce n’est pas un fait étonnant. « À haut niveau (professionnel), rares sont ceux qui ne sont pas dopés », assure Thibault Delapart sur X. Tibo Inshape souligne même que les soucis de dopage ne sont pas seulement présents « dans le bodybuilding ou le vélo ». Il enfonce le clou en affirmant que c’est « en partie notre faute à nous spectateurs. À vouloir de plus en plus de performances et de résultats, les athlètes sont obligés de se doper ».

Les sportifs répliquent face aux dires du youtubeur

Ses propos n’ont pas plu aux professionnels du sport. Choqué, le tennisman Corentin Moutet a tenu à lui répondre. « Comment peut-on dire un truc pareil ? », a répondu le Français, 97ᵉ joueur mondial, sur X. « Les contrôles antidopage sont omniprésents. Nous sommes localisés constamment, on s’entraîne dur pour être performant », s’est exclamé le 97ème joueur mondial sur le réseau social. Le sportif de haut niveau n’a pas hésité à glisser un petit tacle dans sa publication : « Assez marrant de voir un tweet de ce genre par quelqu’un de plus dessiné que 99% des sportifs de haut niveau ».

L’ex-joueur de foot Matthieu Dossevi a estimé que le dopage est « rare » dans l’univers du ballon rond. Tout comme Corentin Moutet, l’ancien milieu de terrain de Valenciennes précise que les sportifs sont testés « toutes les semaines » et les résultats positifs restent des faits exceptionnels.