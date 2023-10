Vendredi 29 septembre, le Comité international paralympique a affirmé que les athlètes russes sont autorisés à participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Ils pourront participer "individuellement" et "de manière neutre".

La décision du Comité international paralympique

Le Comité international paralympique avait décidé de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques d’hiver à Pékin en raison de la situation géopolitique complexe impliquant la Russie et l’Ukraine. Réunie à Berlin en novembre 2022, l’assemblée générale de l’IPC avait suspendu les comités paralympiques nationaux russe et biélorusse pour un an.



Alors que la participation des sportifs russes aux compétitions internationales continue d’être un sujet de débat, l’IPC a annoncé vendredi que les athlètes russes pourront participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Après deux votes de l’Assemblée générale du Comité international paralympique, ils ont décidé d’autoriser les Russes à participer aux compétitions "individuellement" et "de manière neutre".

La réaction de l’Ukraine

Cette décision rejoint la recommandation faite par le Comité international olympique aux fédérations internationales le 28 mars 2023. Le CIO avait autorisé la participation de sportifs russes et biélorusses aux compétitions internationales en tant qu’athlètes individuels neutres. Il n’avait en revanche pas pris position pour les JO-2024.



L’IPC se prononcera un peu plus tard sur le statut de membre du comité paralympique bélarusse."Permettre la participation des Russes aux Jeux paralympiques... premièrement, prolonge la guerre et, deuxièmement, encourage la Russie à augmenter les niveaux de violence de masse en Ukraine", a commenté Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne, sur X après l’annonce.