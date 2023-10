L’action s’est déroulée en 2022, mais la vidéo a fait scandale que récemment. Un internaute a partagé les images sur les réseaux sociaux.

Durant un concours de patinage artistique à Dublin, une athlète de couleur était alignée avec ses amies pour récupérer leur récompense. Sur les images, on peut voir le grand sourire de la petite fille qui attendait son tour impatiemment. Au fil de la vidéo, l’expression de son visage changea petit à petit, de la joie à la déception. Ses coéquipières ont obtenu une médaille, sauf elle. Celle qui donnait le fameux sésame a tout simplement sauté le tour de la petite patineuse.

Les réactions ont fusé de tout part après la découverte de cette scène choquante. La célèbre patineuse Simon Biles a commenté la publication sur X. La médaillée d’or a révélé qu’elle a contacté les parents de la sportive et qu’elle lui a enregistré une vidéo de soutien. L’américaine a fini son post avec un message clair : le racisme n’a pas sa place dans ce sport.

Selon le journal irlandais The Irish Times, la Fédération irlandaise de patinage artistique avait tenu à présenter ses excuses à la petite fille quand ses parents ont remonté l’affaire. La Gymnastics Ireland a sorti un communiqué pour expliquer la situation. "Dans un premier temps, nous avons tenté de régler le problème par le biais de la procédure informelle prévue par notre politique en matière de discipline et de plaintes. Cependant, à la suite d’une série de communications avec les parents, ceux-ci ont informé Gymnastics Ireland qu’ils ne s’engageraient pas dans ce processus et qu’ils recherchaient des conseils juridiques", souligne les officiels.

La jeune femme qui a donné les médailles a voulu aussi présenter ses excuses. L’employée de la Fédération a reconnu son geste comme une "erreur". Les parents de la fillette ont décliné sa proposition de s’excuser en personne alors, elle l’a formulé par écrit.

Welcome to Ireland where people get away with racism ! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023