"Le verdict est tombé". Le Réunionnais Jérémy Payet revient pour sa 2ème confrontation en Karaté Combat face à "Kui". Le combat se déroulera le 2 novembre prochain en République Dominicaine.

"Mister K.O" revient pour son 2e combat en Karaté Combat. Après sa superbe victoire il y a plusieurs mois, le Réunionnais Jérémy Payet va affronter "Kui" le 4 novembre prochain en République Dominicaine.

Attention, Jérémy Payet annonce "une boucherie" :

« Le verdict est tombé. Je combattrais le 4 novembre en Republic dominicaine pour le @karatecombat 42 ! On a Cédric Doumbé en France et Jeremy Payet à La Reunion, les vrais le savent j’annonce une boucherie. En route vers la Ceinture World karaté combat. Je compte sur votre soutien et bienveillance La Reunion un maximum de partage sur la page karaté combat ! Kui t’es cuit »

À lire aussi :

Le Réunionnais Jérémy Payet remporte son combat aux États-Unis : "Je suis fier et je sais que toute La Réunion est avec moi"

Karaté combat : le Réunionnais Jérémy Payet représente son île lors d’un combat à Miami