Berluti a levé le voile sur les tenues qui habilleront les athlètes français lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Berluti a récemment dévoilé les tenues officielles des athlètes français pour les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Fabriquées avec soin dans les ateliers de la manufacture Berluti en Émilie-Romagne, ces tenues représentent un mariage parfait entre le style français et l’excellence artisanale italienne.

Les artisans de la manufacture Berluti ont travaillé avec minutie sur chaque détail des tenues, en mettant l’accent sur la qualité et le confort. Les chaussures, notamment, ont été réalisées avec le plus grand soin, avec des matériaux de haute qualité et une attention particulière aux détails. Le modèle Shadow a été revisité pour l’occasion, avec une tige en mailles et une patine tricolore sur l’entre cuir venezia.

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète, Berluti a élargi sa gamme de tailles, allant du 3XS au 5XL. Les femmes auront le choix entre des sneakers marine et le modèle Lorenzo, un mocassin en cuir d’agneau léger et élégant. Chaque pièce a été conçue pour allier confort et élégance, avec une attention particulière portée aux détails et aux finitions.

L’objectif principal de Berluti était de créer des tenues qui reflètent l’élégance à la française, tout en assurant le confort et la praticité pour les athlètes. Les tenues ont été confectionnées avec des matériaux de haute qualité et des techniques artisanales traditionnelles.

En collaboration avec les fournisseurs habituels de la marque, Berluti a travaillé sur chaque aspect des tenues, des chaussures aux vestes, en passant par les chemises et les accessoires. Chaque pièce a été réalisée avec le plus grand soin.

Source : Leparisien.fr