Les tenues des athlètes américaines lors des JO de Paris en juillet prochain ont été récemment révélées. Elles ont aussitôt suscité une vive polémique aux Etats-Unis.

Tenue issue des "forces patriarcales"

La révélation des tenues des athlètes américaines pour les JO de Paris 2024, conçues par Nike, a suscité une controverse aux États-Unis. Leur caractère très échancré au niveau de la culotte a été surtout pointé du doigt. Plusieurs athlètes ont critiqué ce design, le qualifiant de "sexiste" et "inutilement révélateur", rapporte ESPN. Lauren Fleshman, ancienne championne américaine du 5 000 mètres, a violemment haussé le ton. Elle a exprimé sa colère sur Instagram, dénonçant une tenue issue des "forces patriarcales" qui ne sont plus les bienvenues et ne servent pas à attirer l’attention sur les sports féminins. Selon ses dires, "les athlètes professionnels devraient pouvoir concourir sans avoir à consacrer d’espace cérébral à une vigilance constante du pubis ou à la gymnastique mentale consistant à exposer chaque partie vulnérable de son corps.", propos repris par 20 Minutes.

La réponse de Nike

D’autres athlètes, comme Colleen Quigley et Queen Claye, ont également critiqué les tenues, soulignant qu’elles n’étaient pas adaptées à la performance sportive. Nike a aussitôt réagi à ces critiques en précisant dans un mail que les athlètes auront plusieurs options, y compris la possibilité d’ajouter un short à la tenue. De son côté, la Fédération américaine d’athlétisme a souligné que les choix des athlètes ont été pris en compte dans le processus de planification avec Nike. Lors de la présentation des tenues à Paris, la sprinteuse Sha’Carri Richardson portait une version avec un short, ce qui pourrait indiquer une prise en compte des critiques et une adaptation aux préférences des athlètes.

