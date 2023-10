Cette défaite des Bleus à l’Euro de volley met fin à leur quête du titre européen, et ils devront se contenter de jouer la petite finale contre la Slovénie.

Retour sur le match

L’équipe de France de volley-ball a été battue en demi-finale du Championnat d’Europe à Rome par l’Italie. Les champions du monde ont montré leur domination et se sont imposés en trois manches sans appel 3-0 (25-21, 25-19, 25-23), rapporte Le Parisien. Les coéquipiers d’Earvin Ngapeth, toujours en convalescence, ont bien débuté en tenant un demi-set, le premier. Les deux équipes sont restées au coude à coude pendant un certain temps (17-16), mais les Bleus ont ensuite commencé à commettre de petites erreurs, notamment des services dans le filet ou à l’extérieur du terrain. Les Italiens n’ont pas eu besoin de beaucoup d’efforts pour gagner la première manche 25-21, avec un Simone Giannelli imperturbable. Durant le deuxième set, les Italiens ont progressivement pris l’ascendant sur les Français et ils n’ont rien lâché pour remporter la deuxième manche 25-19.

« Les Italiens ont été plus forts que nous »

Les Bleus, champions olympiques, ont échoué dans leur quête du titre européen. La France a eu du mal à rivaliser avec la puissance italienne et n’a pas réussi à montrer suffisamment de fraîcheur, d’audace, de vitesse et de réussite pour aller plus loin. La France se contente donc d’une petite finale contre la Slovénie, tandis que la finale opposera l’Italie à la Pologne. Les Français n’ont plus beaucoup de temps pour se préparer aux Jeux olympiques de Paris et devront relever leur niveau pour espérer y briller. « Nous ne sommes pas rentrés dans le match et ils ont pris confiance. Les Italiens ont été plus forts que nous. Ce qui nous manque, ce sont les entames de match. », a confié Earvin Ngapeth au micro de La Chaîne l’Équipe après cette défaite.

