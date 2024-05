La championne olympique de boxe Estelle Mossely a exprimé son enthousiasme pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 lors d’une cérémonie marquant les 100 jours avant le début de l’événement.

Lors d’une conférence de presse, Estelle Mossely a partagé son désir de représenter son pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La boxeuse a également fait part de son désir d’être choisie comme porte-drapeau de l’équipe française : "Ce serait la cerise sur le gâteau !" Elle a mis l’accent sur l’importance de cette fonction pour les athlètes, même si elle sera en compétition dès le début des Jeux. Alors que la pression monte à l’approche des Jeux, la championne olympique en 2016 a plaidé pour que cet événement soit perçu comme une fête par tous les Français.

Cette année, une nouveauté attend les athlètes français : les quatre porte-drapeaux, deux pour les équipes olympiques et deux pour les équipes paralympiques, seront élus par leurs pairs. Chaque fédération pourra présenter un candidat, et le vote se fera avec la participation de tous les athlètes de la délégation française. Les noms des élus seront dévoilés mi-juillet avant la cérémonie d’ouverture le 26 juillet. D’autres athlètes se sont également portés candidats pour être porte-drapeau, dont la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, le nageur Florent Manaudou, et la star du BMX Joris Daudet.

Source : Huffingtonpost.fr