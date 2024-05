Pour la première fois depuis Athènes 2004, l’équipe de France masculine de basket fauteuil s’est qualifiée pour les Jeux paralympiques 2024 à Paris.

Ils ont mis la pression

L’équipe de France masculine de basket fauteuil a décroché son ticket pour les Jeux paralympiques 2024 qui se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre. Les Bleus ont largement battu le Maroc (87-60) lundi 15 avril à Antibes, rapporte HuffPost.

Dès la rentrée en jeu, les hommes de Franck Bornerand ont mis la pression sur leurs adversaires et ont mené par 15 points à la fin du premier quart-temps et 23 points à la mi-temps. Jusqu’à la fin de la rencontre, ils ont réussi à gérer leur avance.

Fièvre de la victoire

Le coach français a réagi après cette victoire en disant qu’il s’agit d’un pur bonheur. Selon ses dires, cela a été beaucoup de boulot, car ils sont partis de très loin. "On a réussi à fédérer quelque chose de très grand humainement et sportivement et c’est l’essentiel", a-t-il renchéri. Dans une réaction communiquée par la Fédération française handisport, il a souligné ne pas se rendre compte de ce qu’ils ont réalisé. "On est encore dans la fièvre de la victoire et on ne se rend pas compte encore que les JO sont là", a-t-il expliqué.

Personne n’attendait ce résultat

Le basketteur Sofyane Mehiaoui (8 points, 5 passes) a aussi salué cette qualification. D’après lui, personne n’attendait de les voir à ce niveau-là. "Personne n’attendait qu’on fasse quatre victoires, qu’on finisse premiers de notre poule. Je pense qu’on a surpris tout le monde et on est super fiers", a-t-il souligné dans un communiqué de l’organisation Paris 2024.

