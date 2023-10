Cette visite de Philippe Vigier à Mayotte marque un événement exceptionnel, puisque c’est la première fois qu’un ministre chargé des Outre-mer effectue deux voyages à Mayotte.

Ce mercredi

La gravité de la situation a été clairement exprimée par le ministre dès son arrivée le 2 septembre dernier : "cette crise de l’eau est inacceptable". Pendant sa visite des 27 et 28 septembre, le ministre délégué chargé des Outre-mer sera aux côtés Max Orville, député européen, selon Le Journal de Mayotte.

Sa venue coïncide avec une importante manifestation sur le problème de l’eau prévue ce mercredi matin à Mamoudzou. Le ministre débutera sa visite en distribuant de l’eau en bouteille à Mamoudzou, en priorité aux groupes les plus vulnérables, notamment les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans et celles souffrant de maladies chroniques. Cette distribution sera réalisée en collaboration avec le détachement de la Légion étrangère de Mayotte, le Régiment du service militaire adapté de Mayotte et les Centres Communaux d’Action Sociale.

Après une discussion avec le président Ben Issa Ousseni, Philippe Vigier assumera la présidence d’un Comité de suivi de la ressource en eau, réunissant l’ensemble des parties impliquées dans cette crise, y compris les services de l’État, les représentants élus locaux, ainsi que le syndicat des eaux, dans le but de faire un bilan précis des travaux en cours.

La suite du programme

Philippe Vigier rencontrera aussi des professionnels de la santé au Centre Hospitalier pour discuter de leurs conditions de travail. Les travaux d’extension de l’usine de dessalement seront également au programme. Le maire de Mamoudzou l’accueillera dans la matinée du jeudi 28 septembre, suivi d’une réunion avec les Formations Militaires de la Sécurité Civile pour traiter de la distribution d’eau potable.

Il inspectera la détection des fuites et supervisera les travaux d’interconnexion entre Petite-Terre et Grande-Terre. La journée se conclura par un déjeuner avec les acteurs économiques locaux affectés par la crise de l’eau.

