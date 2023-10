Depuis plusieurs mois, la population de l’île de Mayotte endure les conséquences d’une crise de l’eau, qui ne laisse personne indemne, y compris les établissements scolaires.

Le Journal de Mayotte a eu l’occasion de s’entretenir avec le recteur, Jacques Mikulovic, lors d’un récent événement, pour discuter de l’évolution de cette situation.

Le recteur a reconnu que la planification initiale visait à garantir que les écoles ne seraient pas impactées par les problèmes liés à l’eau. Cependant, la réalité a évolué depuis lors, et une réaction proactive s’impose. Une nouvelle allocation financière, près d’un million d’euros, en plus des mesures déjà en place, a été accordée dans le but de soutenir les écoles dans la mise à disposition et la purification de l’eau.

Le recteur a expliqué que diverses options concrètes sont actuellement envisagées en collaboration avec des acteurs tels que l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Sécurité civile. Parmi les solutions envisagées figurent l’achat de percolateurs et d’autres moyens de purification de l’eau, ainsi que la mise en place d’un système d’osmose inverse. L’objectif principal demeure la continuité de l’enseignement, et il est essentiel de prendre rapidement des décisions en accord avec les autorités locales, en particulier la préfecture.

En dépit des défis, le recteur a salué l’engagement et la détermination du personnel éducatif de Mayotte à trouver des solutions pour maintenir les écoles ouvertes. Il a affirmé que grâce à cette allocation financière, les écoles devraient être opérationnelles dès le retour des vacances, à la Toussaint. L’esprit d’équipe et la solidarité sont essentiels en cette période de crise, et le personnel de l’Éducation nationale reste déterminé à répondre aux besoins de la population.