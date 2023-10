Estelle Youssouffa a réagi après l’annonce du gouvernement de payer les factures d’eau à Mayotte. "Les foyers mahorais sont endettés pour une eau non potable et qui n’est pas distribuée", a-t-elle dénoncé.

Une grosse dette

Face à la grave crise de l’eau frappant Mayotte, plusieurs dispositifs ont été mis en vigueur par le gouvernement qui a décidé de payer les factures d’eau des foyers mahorais.

La députée Liot de la 1ère circonscription de l’archipel, Estelle Youssouffa a réagi au micro de France Info. Elle a rappelé que les foyers mahorais ont "une grosse dette pour une eau, qui n’est pas potable et qui n’est pas distribuée".

Une rétroactivité d’au moins un an

Selon l’élue, ce paiement des factures par l’Etat doit se faire avec une rétroactivité "d’au moins un an", car il y a de moins en moins d’eau et les factures s’accumulent. Les foyers n’arrivent plus à payer, il y a des millions d’euros de dettes. "On n’a pas à payer les factures parce qu’il y a une rupture de contrat puisque l’eau qui nous est distribuée n’est pas potable", a-t-elle renchéri. Elle a ajouté qu’il ne devrait pas y avoir de facturation tout court tout en reconnaissant qu’il s’agit "d’une bonne mesure".

Cette mesure continuera en janvier si…

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, a souligné sur la même chaîne que l’Etat "continuera en janvier à prendre en charge les factures si l’eau n’est pas revenue de façon courante".

Il a aussi signifié "qu’à la mi-novembre tous les habitants auront des bouteilles d’eau distribuées gratuitement". Estelle Youssouffa a répondu qu’elle a déjà réclamé depuis des mois la distribution de bouteilles d’eau gratuites à l’ensemble de la population. "C’est une bonne nouvelle, mais cela aurait dû avoir lieu avant-hier", a-t-elle regretté.

Il y a urgence tout de suite

La députée Liot a déploré qu’à Paris, on n’ait pas conscience de la gravité de la situation. D’après ses dires, les cours n’ont plus lieu normalement pour les élèves. Ainsi, il y a urgence tout de suite et le temps que les services de l’Etat se déploient et s’organisent, il y a beaucoup de retard, s’alarme la députée. "La pénurie en eau est quotidienne, il y a de l’eau tous les deux-trois jours et maintenant cela va être une seule fois par semaine et les calendriers de distribution ne sont jamais respectés, donc vraiment la situation est urgentissime", a-t-elle martelé.

