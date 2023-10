Les partenaires internationaux de Madagascar manifestent leur inquiétude face aux récents événements et à la situation politique tendue dans le pays.

Aboutir à des mesures concrètes

Ils soulignent une nouvelle fois l’importance du respect de la Constitution ainsi que des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, d’association et de réunion. Dans une déclaration commune, la Délégation de l’Union européenne, la Représentation de l’OIF pour l’océan Indien, ainsi que les ambassades d’Allemagne, de Corée, des États-Unis, de France, du Japon, du Royaume-Uni et de Suisse partagent les préoccupations exprimées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme concernant l’usage excessif de la force lors de la dispersion des manifestations de l’opposition. Ils encouragent les initiatives de dialogue visant à aboutir à des mesures concrètes capables de rétablir la confiance dans le processus et de favoriser la réussite des élections, rapporte Orange Actu Mada.

Garantir la libre circulation des candidats

Les partenaires internationaux de Madagascar ont pris acte de la nouvelle date fixée pour le premier tour des élections, à savoir le 16 novembre prochain. Ils se préoccupent de la conformité du processus électoral aux normes internationales, exigeant la transparence, la fiabilité, l’inclusion, et la paix. Ils insistent sur la nécessité de garantir la libre circulation des candidats, la possibilité pour les citoyens de se rassembler pacifiquement, et une égalité de traitement des candidats de la part des autorités publiques et des médias. Tout ceci vise à promouvoir une participation aussi large que possible et à assurer que les résultats soient acceptés par l’ensemble de la population.

