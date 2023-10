La Conférence des Évêques affirme son appui à la nécessité de renforcer la démocratie et l’État de droit en vue du progrès de Madagascar. Pour y parvenir, elle souligne l’importance d’une alternance démocratique garantie par des élections transparentes et inclusives.

La Conférence des Évêques enjoint toutes les entités responsables de la préparation de l’élection présidentielle de novembre et des opérations électorales à s’acquitter de leurs responsabilités de manière juste et impartiale. Elle incite les candidats à incarner le patriotisme et le nationalisme, à servir d’exemple en tant que "Ray amandreny" (traduisible par "parents"), en évitant tout comportement provocateur ou toute action susceptible de diviser la population malgache, rapporte Orange Actu Mada.

La Conférence des Évêques prodigue également des conseils aux citoyens, les exhortant à éviter tout acte de division, de provocation et d’incitation à la haine, à condamner la violence, à s’opposer à la violation des droits humains, à préserver les biens communs, et à respecter les normes sociétales. À l’approche de l’élection présidentielle, elle souligne l’importance de ne pas "vendre" le choix et le droit de vote. La Conférence des Évêques encourage chacun à agir avec intégrité et conscience dans le contexte actuel.

> Toute l’actualité à Madagascar sur LINFO.re