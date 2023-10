Une tragédie s’est produite lundi après-midi à proximité du port de Morondava (côte ouest de Madagascar) lorsque la boutre à bord de laquelle se trouvaient 12 personnes a chaviré, selon les autorités locales.

Le bilan provisoire de ce naufrage fait état de quatre morts, dont trois adultes et un enfant, selon les déclarations de Fidèle Rafidison, le préfet de Morondava, qui a ajouté que "selon les dernières informations, un quatrième corps a été retrouvé".

En outre, trois personnes sont toujours portées disparues, tandis que quatre ont été secourues saines et sauves, a précisé le préfet. Il a expliqué que l’accident était dû aux mauvaises conditions météorologiques. "La boutre venait de Maintirano et a été renversée par une mer agitée", a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée de lundi, les services météorologiques avaient émis une alerte concernant des conditions maritimes difficiles le long des côtes Centre-Ouest, Sud-Ouest, Sud et Sud-Est du 18 au 20 septembre. Ils ont averti que la circulation maritime et les activités en mer seraient perturbées en raison d’un courant puissant venant du sud-ouest.

