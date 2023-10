Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Éducation nationale, et Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la Culture, ont décidé de quitter le gouvernement pour se consacrer à leur candidat à la présidentielle de novembre : Andry Rajoelina.

Conformément à la loi

Andry Rajoelina, candidat à sa propre succession, peut compter sur le soutien de deux de ses ministres les plus fidèles Marie Michelle Sahondrarimalala et Lalatiana Rakotondrazafy. Normalement, la campagne électorale pour la présidentielle débute ce mardi 10 octobre, alors que le premier tour est prévu le 9 novembre. Conformément à la loi organique concernant le régime général des élections, la conduite de la campagne électorale est soumise à divers principes, dont ceux de la neutralité de l’administration et de l’impartialité des services publics, note le média 2424.mg.

Elles vont faire campagne

Lundi 9 octobre, Lalatiana Rakotondrazafy, qui occupait le poste de ministre de la Communication et de la Culture, a pris la décision de démissionner de son poste. Elle a exprimé sa gratitude envers le personnel de son ministère lors d’une cérémonie de lever de drapeau, soulignant leur collaboration de "quatre années, huit mois et 16 jours". Également porte-parole du gouvernement, elle était l’une des ministres nommées dès la création du premier gouvernement après l’investiture d’Andry Rajoelina en 2019.

Un peu plus tard, c’est Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Éducation nationale, qui a pris la parole. Sur son compte Facebook, elle a fait savoir : "je vous informe que je quitte mes fonctions de ministre de l’Éducation nationale afin de respecter les lois en vigueur". Celle qui a ensuite changé sa photo de profil avec un cliché d’elle portant une robe à l’effigie de son candidat a appuyé : "je vais soutenir le président Andry Rajoelina pour le faire élire président de la République et je vais participer à la campagne électorale".

