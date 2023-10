La Haute cour constitutionnelle (HCC) à Madagascar a publié jeudi 12 octobre le report du premier tour de la présidentielle au 16 novembre. Le candidat Andry Rajoelina n’est pas d’accord sur cette décision.

Régulière et recevable

Le premier tour de l’élection présidentielle à Madagascar devrait avoir lieu le 9 novembre prochain. Pourtant, la HCC a reporté cette date au 16 novembre après la requête aux fins de constatation d’un cas de force majeure et de report introduite par le candidat Andry Raobelina.

Cette entité a déclaré cette requête "régulière et recevable" dans sa décision en date d’hier, rapporte Midi Madagasikara. Toutefois, la demande de cas de force majeure est "rejetée", puisque le concerné a participé de son plein gré à une manifestation sans autorisation (…) que "le requérant s’est délibérément exposé à un risque certain". En somme, les trois caractéristiques : "imprévisibilité, irrésistibilité, insurmontabilité", constitutives d’un cas de force majeure n’étaient pas réunies.

La date du deuxième tour maintenu

La HCC a ainsi ordonné le report du premier tour de la présidentielle et le maintien de la date du 20 décembre 2023 pour le second tour. Ainsi, la campagne électorale pour le premier tour est prorogée d’une semaine et prendra fin le 15 novembre à zéro heure. La HCC a par la suite enjoint le gouvernement de prendre un décret pour le report de la date du premier tour ainsi que les organes chargés de l’organisation des opérations électorales de prendre les mesures qui s’imposent.

Andry Rajoelina n’est pas d’accord

Le candidat Andry Rajoelina a réagi en disant qu’"il n’est pas d’accord sur ce report". Selon ses dires, les membres du Collectif des candidats ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude. Toutefois, il ne va pas pour autant appeler ses partisans à contester. Il a indiqué que cette décision de la HCC "n’est susceptible d’aucun recours et s’impose à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles", selon l’article 120 in fine de la Constitution.

