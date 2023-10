Le président sortant Andry Rajoelina a réagi dans une vidéo diffusée dimanche 1er octobre alors que le collectif des candidats a appelé ses partisans à manifester sur la Place du 13 mai.

Des demandes insensées

Andry Rajoelina a refusé les demandes du collectif des candidats à l’élection présidentielle à Madagascar. Selon 2424.mg, il a dénoncé "des demandes insensées et déraisonnables" des onze candidats.

Le président sortant a fait cette déclaration dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook et sur quelques chaînes de télévision privée. D’après lui, plusieurs mesures ont été prises durant la transition de 2009-2013 et dans la Constitution de la quatrième République "pour que tous les candidats soient sur un même pied".

Le pays est en danger

Cette annonce intervient au moment où le collectif des candidats a appelé ses partisans à manifester sur la Place du 13 mai. Quatre points sont évoqués, dont notamment le refus de la candidature d’Andry Rajoelina à cause de sa nationalité française.

Ce dernier a dit regretter que "des candidats qui ne sont pas prêts à aller aux élections" sèment des troubles. "Le pays est en danger parce que des gens qui veulent participer aux élections foulent aux pieds les droits fondamentaux", a-t-il renchéri.

Pour lui, il s’agit d’une "incitation à la haine, à la violence et à la discrimination". Il a par ailleurs appelé à défendre la justice et la rectitude en appelant de défendre les biens communs.

