Le corps sans vie de la jeune femme 22 ans a été retrouvé dans une chapelle abandonnée à La Salle, une commune proche des frontières française et suisse. Son compagnon a été interpellé à Lyon.

Décès par hémorragie

Une jeune femme française a été retrouvée morte poignardée en Vallée d’Aoste, en Italie, a appris le correspondant de Radio France d’une source officielle à Rome mercredi 10 avril.

Le corps sans vie de la victime de 22 ans a été découvert vendredi 5 avril dans une chapelle abandonnée à La Salle, une commune proche des frontières française et suisse. Des traces de couteau au cou et l’abdomen ont été identifiées. Jusqu’ici, la date du décès par hémorragie reste inconnue.

Comme le rapporte France Info, la Française venait de Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise (Rhône). Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Son compagnon de 21 ans interpellé

Le parquet de Grenoble a annoncé que son compagnon, suspecté du meurtre de la jeune femme, a été interpellé à Lyon. Cette instance a indiqué avoir été informée par la police italienne que le 25 mars le couple a passé ensemble, sans incident, la frontière entre la France et l’Italie.

A noter que le jeune homme de 21 ans a été placé sous contrôle judiciaire prononcé le 13 janvier après son déferrement pour "violences conjugales et menaces sur sa victime afin qu’elle se rétracte de sa plainte. Le juge des libertés et de la détention lui a notifié une interdiction d’entrer en contact avec la victime et l’obligation de répondre aux convocations de l’association en charge du suivi du contrôle judiciaire. Il devait être jugé par le tribunal correctionnel de Grenoble le vendredi 3 mai.

