À la mi-journée, ce lundi 9 octobre, le trafic aérien a été interrompu pendant environ 90 minutes à l’aéroport de Hambourg en Allemagne, quelques heures avant la réunion entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron.

Le trafic aérien au-dessus de l’aéroport de Hambourg en Allemagne a été brièvement suspendu vers midi en raison de menaces visant un avion en provenance d’Iran. Cette interruption a duré environ 90 minutes, mais le trafic a pu reprendre vers 14 heures, heure locale, juste avant une réunion prévue entre le chancelier allemand et le président français.

Le porte-parole de la police aéroportuaire a indiqué que dans la matinée de ce lundi, la police fédérale avait reçu "par e-mail une menace d’attentat visant un avion iranien". Pour elle, cette menace était "sérieuse", et l’avion a été mis "en position de sécurité" lorsqu’il est arrivé en provenance de Téhéran, rapportent les médias français comme France Info.

Les 198 passagers et les 16 membres d’équipage ont été escortés vers une sortie d’évacuation distincte et ont subi un contrôle de sécurité, pendant que les autorités ont procédé à une fouille de l’appareil et des bagages. L’avion transportant le président de la République depuis Paris est prévu d’arriver dans l’après-midi à Hambourg. Il atterrira sur l’aéroport secondaire de Hambourg-Finkenwerder, situé à proximité du site d’Airbus où Emmanuel Macron se rendra.

