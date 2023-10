Dans la soirée du lundi 16 octobre, Gérald Darmanin a ordonné le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique à la suite de l’attaque armée à Bruxelles, au cours de laquelle un homme a tué deux personnes.

Doubler les effectifs

Gérald Darmanin a ordonné le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique, à la suite de l’attaque à Bruxelles. Lors d’une entrevue sur RTL ce mardi, le ministre de l’Intérieur a annoncé que la France allait "doubler les effectifs à la frontière" belge et mobiliser le RAID. De plus, en prévision du match des Bleus contre l’Écosse à Lille ce soir, des mesures de sécurité supplémentaires seront mises en place, notamment le déploiement de six unités de forces mobiles.

En marge d’un match

Lundi, vers 19h15 (heure locale), deux citoyens suédois ont été tués à Bruxelles. Ils étaient dans la ville pour soutenir leur équipe nationale lors d’un match contre la Belgique. Les victimes ont été prises pour cible par un individu armé d’un fusil automatique près de la place Sainctelette, ainsi que des boulevards du Neuvième de Ligne et d’Ypres.

> À lire aussi : Attentat à Arras : une nouvelle réunion de sécurité présidée par Emmanuel Macron

Vigipirate

Quelques jours avant la déclaration d’Emmanuel Macron qualifiant les faits de lundi soir d’"attaque terroriste islamiste", le gouvernement français avait élevé le niveau de vigilance attentat du plan Vigipirate au plus haut niveau. Cette décision a été prise en réponse au meurtre d’un professeur poignardé par un ancien élève radicalisé dans un lycée à Arras, survenu vendredi.

> Toute l’actualité en Europe sur LINFO.re