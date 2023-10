Ce lundi 2 octobre, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont réunis à Kiev pour une rencontre exceptionnelle, marquant ainsi leur soutien à l’Ukraine, qui fait face à l’invasion russe et aspire à rejoindre l’Union européenne.

"Informelle"

Dans le contexte d’une contre-offensive ukrainienne en cours et les préoccupations concernant une possible diminution du soutien occidental à l’Ukraine, cette réunion visait également à signifier clairement à la Russie qu’elle ne devrait pas tabler sur la "lassitude" de l’Union européenne, comme l’a souligné la ministre française Catherine Colonna. "Je convoque aujourd’hui les ministres des Affaires étrangères à Kiev, première réunion de tous les 27 pays membres en dehors de l’UE", a indiqué le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell sur X. Il est également ravi de cette "réunion historique" en Ukraine, "pays candidat et futur membre".

M. Borrell a néanmoins souligné que cette réunion était de nature "informelle" et qu’elle n’avait pas pour vocation de déboucher sur des conclusions ni des décisions concrètes, rapportent les médias francophones comme TV5Monde.

"…futures frontières de l’Union européenne"

En accueillant ses homologues, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a exprimé sa satisfaction que la réunion se tienne à Kiev, c’est-à-dire "à l’intérieur des futures frontières de l’Union européenne", d’après ses propos. "Nous sommes profondément heureux d’accueillir ici, à Kiev, le Conseil des affaires étrangères de l’UE, mes amis, mes collègues", a-t-il déclaré.

L’Ukraine poursuit depuis de nombreuses années son objectif d’intégration à l’Union européenne. En juin 2022, elle a obtenu le statut de candidat à l’adhésion, une décision hautement symbolique, notamment dans le contexte de l’invasion russe.

