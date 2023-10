Accueilli par Joe Biden à Washington, Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude envers l’Amérique pour son "soutien inestimable" face à la Russie.

Une visite d’une grande importance

Le dirigeant ukrainien et son épouse ont été chaleureusement accueillis à la Maison Blanche par les époux Biden. Cette visite revêt une grande importance à un moment où Kiev doit persuader les États-Unis de continuer leur assistance financière et militaire. Les deux dirigeants sont ensuite entrés dans le Bureau ovale, où le président américain Joe Biden, a promis de "veiller à ce que le monde reste aux côtés de l’Ukraine", rapporte BFMTV. De son côté, Volodymyr Zelensky a souligné qu’il avait "commencé sa journée au Congrès américain pour exprimer sa gratitude envers les législateurs et le peuple américain pour leur soutien immense et inestimable" dans cette guerre face à la Russie.

Appel à rester unis

La visite à la Maison Blanche constitue sans aucun doute le moment le plus chaleureux de la journée de Volodymyr Zelensky, bien que jusqu’à présent, il n’ait pas réussi à convaincre Joe Biden de lui fournir les missiles tactiques à longue portée qu’il réclame avec insistance. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien a mis en garde les élus républicains que son pays risquait de perdre la guerre si l’aide financière venait à être interrompue brusquement. "J’ai souligné qu’une victoire de l’Ukraine garantirait que ni la Russie ni aucune autre dictature ne déstabilise à nouveau le monde libre", a-t-il déclaré sur X. "Pour gagner, nous devons rester unis", a-t-il insisté.

Lire toute l’actualité dans le monde