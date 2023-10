Des images impressionnantes ont montré un torrent de vin rouge inondant le village de São Lorenco de Bairro, situé dans le centre du Portugal, à environ 100 kilomètres au sud de Porto. Cet incident s’est produit dimanche après l’éclatement de deux cuves de la distillerie Levira, provoquant le déversement de plus de deux millions de litres de vin rouge. Ce qui représente une quantité presque équivalente à une piscine olympique, rapporte BFMTV citant une information des médias locaux. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé, mais l’inondation de vin a causé quelques dommages matériels, suscitant la colère des habitants. Certains d’entre eux ont vu le liquide incontrôlable envahir leurs terrains et leurs caves.

L’entreprise Levira a présenté ses excuses pour cet incident, affirmant qu’elle assumerait l’intégralité des coûts liés au nettoyage et à la réparation des dégâts. Elle a également déclaré que les équipes seraient mobilisées immédiatement pour résoudre la situation. "Nous assumons l’entière responsabilité des coûts associés au nettoyage et à la réparation des dégâts, en demandant aux équipes de le faire immédiatement", a-t-elle indiqué dans un communiqué. De son côté, la municipalité, soutenue par les pompiers, a réussi à éviter que le vin n’atteigne une rivière, prévenant ainsi une catastrophe environnementale, note le Jornal de Noticias. L’alcool a été redirigé vers une station d’épuration pour éviter tout impact négatif sur l’environnement local.

Two large wine containers broke yesterday in the town of Levira, Portugal, which lead to the streets being flooded with wine. pic.twitter.com/hw6avobgje

— Brain Quest (@AweInspireMe) September 11, 2023