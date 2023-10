Le samedi 23 septembre, des milliers de personnes sont descendus dans la rue à Londres pour demander un retour parmi les Européens.

Les slogans des manifestants étaient très clairs, ils veulent refaire à nouveau partie de l’Union Européenne. Ces europhiles ont décidé de battre le pavé dans les rues londoniennes pour se faire entendre. En se dirigeant vers Parliament Square, ces anti Brexit ont martelé leur message : "On veut revenir en Europe !". Un écran géant diffusait une phrase sans équivoque : "on veut récupérer notre étoile". Les conservateurs qui dirigent actuellement le pays, n’ont pas été épargnés par la foule. "Les Tories dehors, rejoignons l’UE" ont scandé les manifestants. Les participants à la mobilisation ne sont pas venus les mains vides, ils ont emmené avec eux des drapeaux européens et ceux de leurs voisins qui sont membres de l’UE.

L’ambiance était au rendez-vous avec l’Hymne à la Joie de Beethoven qu’ils ont interprétée à la cornemuse.

Rachel Ashley, une des participantes à la marche, milite vigoureusement pour que le Royaume-Uni rejoigne à nouveau l’UE. Elle accuse les "médias contrôlés par les mêmes intérêts qui nous ont apporté le Brexit", qui "font de l’argent en vendant" ce qu’elle appelle la "pornographie de l’indignation".

Malheureusement pour elle, les partis politiques ne suggèrent pas actuellement pour la réintégration des Britanniques parmi les Européens. Ashley ne perd pas espoir pour autant.

Elisabeth Facer, quant à elle, a exprimé à l’AFP son envie de ne pas devenir "une petite île isolée". La soixantenaire a lancé un véritable cri du cœur : "On veut revenir en Europe, on est européens".

D’après une enquête réalisée par YouGov, au mois d’août dernier, 60% des Britanniques estiment que le Brexit est un échec. Toutefois, ils préfèrent adopter une certaine prudence : 59% ne veulent pas d’un référendum cette année, 46% sont pour mais dans dix ans.