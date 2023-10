Le pape François a lancé un cri d’alarme concernant le changement climatique dans son dernier texte intitulé ’Laudate Deum’, publié huit ans après son encyclique sur l’écologie intégrale ’Laudato Si’.

Le pape François appelle instamment les grandes puissances à agir de manière décisive pour une transition énergétique qui soit à la fois contraignante et contrôlable dans cette exhortation apostolique de 12 pages intitulée ’Laudate Deum’. A quelques semaines de la COP28, le souverain pontife appelle les grandes puissances à s’engager dans une transition énergétique "contraignante" et "contrôlable." Il déplore que les réponses apportées jusqu’à présent soient "insuffisantes" face à un monde qui semble "s’écrouler."

Le pape, déjà auteur de l’encyclique ’Laudato Si’ en 2015, a mis en garde contre les "opinions méprisantes et déraisonnables" des climatosceptiques, même au sein de l’Église catholique. Il rappelle que les signes du changement climatique deviennent de plus en plus évidents et que la prolifération des fausses informations ne peut plus dissimuler la réalité de cette crise. Il exprime également sa préoccupation quant à l’explosion probable du nombre de migrants climatiques dans les années à venir.

Dans son texte, le pape François dénonce "l’intervention effrénée de l’homme dans la nature", ainsi que le "mode de vie irresponsable du modèle occidental." Il pointe du doigt les États-Unis et la Chine pour leurs émissions de gaz à effet de serre.

Source : Lefigaro.fr