L’Italie pleure la disparition de son ancien président Giorgio Napolitano (2006-2015). Né le 29 juin 1925, sous le régime de Mussolini, cet homme a joué un rôle crucial sur une période tumultueuse de l’histoire du pays.

Considéré comme garant de la stabilité de l’Italie

Giorgio Napolitano, ancien président d’Italie, est mort vendredi 22 septembre à l’âge de 98 ans. Né en 1925 sous le régime de Mussolini, il a marqué l’histoire du pays en tant que chef de l’État (2006-2015), dirigeant du Parti communiste et promoteur de la construction européenne.

Cet homme a pris les rênes à une époque tumultueuse, et durant des années, il était considéré comme le garant de la stabilité du pays. Alors que M. Napolitano avait prévu de prendre sa retraite en 2013, les résultats électoraux serrés et l’incapacité des principaux partis à trouver un successeur approprié l’ont contraint à prolonger son mandat. Il avait démissionné en janvier 2015, car il ne voulait pas rester longtemps au pouvoir.

Il a mené "des batailles importantes pour le développement social, la paix et le progrès... "

Homme de modération, de prudence et d’État, Giorgio Napolitano a laissé une marque indélébile sur la politique italienne. Sa disparition a suscité de l’émotion. Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d’Italia, lui a rendu hommage en exprimant les condoléances de son cabinet à sa famille.

L’actuel dirigeant du pays, Sergio Mattarella, a salué l’engagement européen de G. Napolitano et ses contributions aux "batailles pour le développement social, la paix et le progrès en Italie et en Europe". Le pape François lui a aussi rendu hommage lors de son déplacement à Marseille, indiquant que son action politique était dédiée à la préservation de "l’unité et la concorde".