"Nous estimons que 6 000 personnes sont arrivées sur l’île au cours des dernières 24 heures. La situation est complexe, mais la Croix-Rouge italienne continue de fournir une assistance de base", selon Francesca Basile.

Plus de 120 000 depuis janvier

En 24 heures, 6 000 exilés, parmi lesquels "de nombreuses familles avec des mineurs", sont arrivés sur l’île de Lampedusa, en Italie, selon la Croix-Rouge italienne. Comme le rapporte TF1, plus de 100 débarquements de bateaux ont été enregistrés. Francesca Basile, responsable des migrations de l’association, a apporté plus d’explications sur ce sujet. "La situation est complexe, mais la Croix-Rouge continue de fournir une assistance de base, même si cela demande beaucoup d’efforts", a-t-elle indiqué au quotidien Corriere della Sera.

Depuis janvier, près de 124 000 migrants sont arrivés par cet itinéraire contre 65 500 au cours de la même période en 2022, selon les données du gouvernement.

Problème d’accueil

Depuis le mois de juin, le centre d’accueil de Lampedusa est géré par la Croix-Rouge italienne. Mercredi 13 septembre, il a prévenu que sa capacité risquait d’atteindre un "seuil critique". En effet, actuellement, ce centre héberge plus de 6 000 personnes alors qu’il n’est en mesure d’abriter que moins de 400 migrants. Sur son site, l’association a assuré qu’ils tiennent bon dans la gestion de l’accueil, en se concentrant notamment sur les plus fragiles. "Mais il est clair que le processus de transfert depuis l’île, qui nous a permis jusqu’à présent de garder la situation sous contrôle, doit continuer à fonctionner", a-t-elle précisé.

