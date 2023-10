Le roi Charles III, lors de sa visite en France, a insisté sur l’importance d’une croissance durable, la restauration de Notre-Dame et l’amitié franco-britannique.

Dans son discours, le roi Charles III d’Angleterre a abordé divers sujets, mêlant des anecdotes historiques, des références à la reine Élisabeth II, des actions pour le climat et des pics sur le sport, rapporte Le Parisien. L’accent a été mis sur l’amitié entre la France et le Royaume-Uni, orientée vers l’avenir, et sur la nécessité de relever ensemble les défis du XXIe siècle. Au cours de cette visite de trois jours, sa première depuis son couronnement, il a également marqué sa présence à l’Arc de Triomphe et a rencontré la population.

Lors d’un dîner au château de Versailles, accompagné par le président français Emmanuel Macron, Charles III a souligné l’urgence de promouvoir une "croissance propre", mettant en avant les défis du changement climatique et la restauration de Notre-Dame. Il a également rappelé l’importance de défendre l’Ukraine dans le contexte actuel. Le président Emmanuel Macron, de son côté, a évoqué le Brexit : "Nous continuerons d’écrire ensemble une part de l’avenir de notre continent, de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun."

En prélude à son discours au Sénat, Charles III a exprimé la nécessité de raviver l’amitié franco-britannique : "Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu’elle soit à la hauteur des défis de ce XXIe siècle." Il a appelé à un "renouveau" de l’Entente cordiale, ou concorde franco-britannique.