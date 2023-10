Le roi d’Angleterre, Charles III, et son épouse, Camilla, seront en visite officielle en France du 20 au 22 septembre. À cette occasion, ils rencontreront Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Découvrez leur programme.

Une cérémonie à l’Arc de Triomphe

L’Élysée a annoncé jeudi que le roi Charles III et la reine Camilla viendront en France ce mois de septembre. "Leurs Majestés le roi Charles III et la Reine Camilla effectueront une visite d’État en France — à Paris et à Bordeaux — du mercredi 20 au vendredi 22 septembre 2023", selon le communiqué relayé par les médias. Ce sera leur première venue dans le pays depuis leur couronnement.

Le programme de cette visite royale a été dévoilé. Le mercredi 20 septembre, le roi et la reine seront accueillis par la Première ministre, Élisabeth Borne. Une cérémonie d’accueil aura lieu à l’Arc de Triomphe peu avant 15 h, en présence d’Emmanuel Macron et son épouse. Ensuite, ils descendront les Champs-Élysées en voiture jusqu’au palais présidentiel.

Un entretien en privé au palais de l’Élysée et un dîner à Versailles

Les deux dirigeants se retrouveront après, en privé, au palais de l’Élysée. D’après les médias, la biodiversité, le climat, le prochain sommet sur l’intelligence artificielle prévu en novembre au Royaume-Uni, ainsi que la situation au Sahel et en Ukraine font partie des sujets qu’ils vont aborder.

Le couple présidentiel donnera en honneur du roi et de la reine un dîner d’État dans la galerie des Glaces du château de Versailles. D’après Actu.fr, il y aurait entre 150 et 180 invités. Daniel Lozakovich, un violoniste suédois, assurera l’animation musicale.

Le programme du 21 septembre

Le jeudi 21 septembre, Brigitte Macron et la reine Camilla seront attendues à la Bibliothèque nationale de France. Elles y présenteront le premier prix littéraire franco-britannique, qui sera décerné pour la première fois en 2024. Le même jour, le roi Charles III prononcera un discours devant les parlementaires au Sénat. Il deviendra alors le premier membre de la famille royale britannique à s’exprimer depuis la tribune du palais du Luxembourg.

Après cette allocution, le couple royal se dirigera vers le marché aux fleurs Reine Elizabeth II, puis visitera le chantier de restauration sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Une rencontre avec des ministres et acteurs du monde économique se tiendra ensuite au Muséum d’Histoire naturelle.

La visite en Gironde

Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront à Bordeaux le 22 septembre. Cette visite en Gironde sera marquée par la promotion et la protection de la biodiversité ainsi que la lutte contre les changements climatiques, selon Sud Ouest. Dans ce cadre, le couple ira "à la rencontre des services d’urgence et des communautés touchées par les incendies de forêt de Bordeaux en 2022".

Ils retrouveront ensuite "des militaires britanniques et français pour en savoir plus sur la collaboration entre les deux nations en matière de défense". L’ambassadrice du Royaume-Uni Menna Rawlings a affirmé que "le roi et la reine assisteront à un événement de la campagne Great". Ce sera l’occasion de connaitre les "entreprises britanniques et françaises" et de rencontrer "des membres des communautés françaises et britanniques de la ville". Pour terminer, le couple visitera un vignoble biologique.