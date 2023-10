La cour d’assises de n’a pas prononcé de peine supplémentaire pour Salah Abdeslam dans le cadre des attentats de Bruxelles survenus le 22 mars 2016.

Pas de nouvelle peine pour Salah Abdeslam

A l’issue de neuf mois de procès, la cour d’assises a condamné, vendredi 15 septembre, Mohamed Abrini à 30 ans de réclusion pour avoir participé aux attentats de Bruxelles. Celui qui est connu comme étant "l’homme au chapeau" avait accompagné les deux jihadistes morts en kamikazes à l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016. En ce qui concerne Salah Abdeslam, aucune nouvelle peine n’a été prononcée et la cour a renvoyé à une précédente condamnation belge en 2018. Il avait été condamné à 20 ans de prison pour une fusillade avec des policiers en mars 2016, rappelle France Info. Le jihadiste français est "très soulagé", a confié son avocat, Michel Bouchat. Ce verdict a été rendu après quatre jours de délibération.

Les autres accusés

La justice belge continue de considérer Salah Abdeslam comme un des co-auteurs des attentats de Bruxelles. La cour d’assises n’a pas suivi les réquisitions du parquet fédéral qui avait requis la réclusion à perpétuité pour Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Parmi les accusés, trois ont été condamnés à la prison à perpétuité à savoir Oussama Atar, jugé par défaut car présumé mort en Syrie, Bilal El Makhoukhi, ainsi que Osama Krayem qui n’a pas accepté de se faire exploser dans le métro. De son côté, Sofien Ayari n’a également reçu aucune peine additionnelle. Enfin, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Muhirwa ont été condamnés à respectivement à 20 ans et 10 ans de réclusion.

Rappel des faits

Le matin du 22 mars 2016, deux individus se sont fait exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, tandis qu’une heure plus tard, un troisième a déclenché une explosion dans une rame de métro à la station Maelbeek. Ces attaques ont entraîné la mort de 32 personnes et des centaines de blessés, bien que la cour d’assises ait recensé 35 décès, estimant que trois des décès ultérieurs étaient directement liés aux explosions.

