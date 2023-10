Une fusillade a éclaté ce lundi soir à Bruxelles en Belgique. Au moins deux personnes ont perdu la vie. Selon le parquet fédéral belge, le suspect a été interpellé et décédé après avoir été abattu.

Romain Cadet est un Réunionnais âgé de 30 ans résidant à Bruxelles depuis 8 ans. Il a grandi et fait ses études de cuisine au lycée hôtelier de Plateau Caillou. Ce père de famille est cuisinier dans un hôtel 4 étoiles de Bruxelles. Au moment de l’attentat il était en plein service, il témoigne.

"On était en plein service, on a entendu des sirènes de police et de pompiers, on n’a pas trop réalisé. Ce n’est qu’à la fin du service que nous avons compris qu’il y a eu une attaque. Certains cuisiniers étaient très inquiets et se sont accompagnés pour aller jusqu’à la gare. Cela fait un petit peur de sortir dans la rue, on ne se sent pas en sécurité même à côté de chez nous", explique-t-il.

Un événement qui rappelle à Romain les attentats survenus à Bruxelles le 22 mars 2016. À l’époque, la Belgique avait été frappée par une série de 3 attentats-suicides à la bombe. Deux d’entre eux ont eu lieu dans l’aéroport de Bruxelles et le troisième dans une rame de métro. Le bilan définitif a fait état de 35 morts et 340 blessés.

"Il y avait un match de football dans un stade pas loin. Normalement il y a plein de monde dans la rue et c’est la fête. Hier soir, le centre était complètement vide, cela m’a rappelé l’époque où il y a eu les attentats il y a quelques années. À l’époque j’étais entré dans le métro, il avait explosé 5 min avant", se remémore Romain.

Le suspect de l’attentat est décédé après des échanges de coups de feu.

À lire aussi :

Belgique : au moins 2 personnes tuées après une fusillade à Bruxelles

Attentat à Bruxelles cette nuit : un homme tue 2 personnes et prend la fuite en scooter

Belgique : le suspect de l’attentat de Bruxelles a été interpellé