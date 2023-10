C’est une première. L’idée est venue en raison d’un regain d’intérêt pour la magie, selon l’Université d’Exeter, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Lancement prévu en 2024

À partir de septembre 2024, l’Université d’Exeter en Angleterre va proposer un cursus "innovant", intitulé : "Magie et sciences occultes". Cette initiative fait suite à un intérêt croissant pour la magie au sein de la société. Il s’agit d’un programme étalé sur un an, qui se concentrera sur l’étude de l’impact de la sorcellerie et de la magie sur la société et la science à une échelle mondiale.

Des disciplines assez variées

Les cours seront dispensés par des professeurs issus de différentes disciplines comme l’histoire, la littérature, la philosophie, l’archéologie, la sociologie, le théâtre et la religion. C’est un programme unique en son genre au Royaume-Uni, car il combine l’étude de l’histoire de la magie à un large éventail de sujets. Les étudiants pourront aussi se pencher sur la place des dragons dans la littérature et l’art occidentaux, la légende du roi Arthur, la paléographie, les pensées islamiques, ainsi que les théories, pratiques et représentations archéologiques de la femme au Moyen Âge.

"Master of Arts", l’équivalent d’un master (bac + 5)

"Développez une expertise interdisciplinaire tout en explorant vos intérêts spécifiques dans l’histoire longue et diversifiée de l’ésotérisme, de la sorcellerie, de la magie rituelle, de la science occulte et des sujets connexes", peut-on voir sur le site de l’université. À l’issue du programme, les étudiants auront un diplôme "Master of Arts" (l’équivalent d’un bac + 5) en "Magie et Sciences occultes", précise la BBC.