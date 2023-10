Ces rafales, accompagnant le typhon Koinu à Taïwan, sont les plus puissantes jamais enregistrées en Asie. Une personne est morte et 190 autres sont blessées.

Un record

Le typhon Koinu a frappé le sud de l’île de Taïwan avec des rafales qui ont atteint 343 km/h, un record jamais enregistré en Asie, rapporte TF1.

Des images, publiées par France 24, montrent un homme projeté au sol et une autre personne qui a failli se faire percuter par des morceaux de tôle.

Les vents emportent tout sur leur passage : enseignes, devantures de commerce ou encore toitures. La hauteur des vagues a atteint jusqu’à 7 mètres sur la côte.

Une personne décédée

"Comparé au typhon précédent, j’ai l’impression que le vent était beaucoup plus fort", a témoigné un habitant. Ces rafales ont suscité l’inquiétude de la population qui est pourtant habituée à des catastrophes climatiques extrêmes. "Il y a eu un grand bruit, les poteaux électriques sont tombés. Le vent était très, très fort, c’était terrifiant", a-t-il relaté.

Une personne a été tuée et 190 autres blessées. Plus de 300 000 logements ont été privés d’électricité. En un mois, Koinu est le deuxième typhon à frapper Taïwan, selon TF1.