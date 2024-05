Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que les pays occidentaux devraient reconnaître la retenue de l’Iran face à Israël, plutôt que de porter des accusations.

Les relations entre l’Iran et Israël se tendent à nouveau après une attaque sur le sol israélien revendiquée par Téhéran. Le samedi 13 avril, l’Iran a lancé plus de 200 drones et missiles contre Israël, moins de deux semaines après un raid contre le consulat iranien à Damas, que l’Iran attribue à Israël.

Les États-Unis et les pays européens ont condamné l’attaque iranienne contre Israël. En réaction, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont appelé à éviter toute escalade. De son côté, l’Iran cherche à minimiser l’ampleur de l’attaque, affirmant qu’elle était limitée et circonscrite, et qu’elle avait été préalablement notifiée aux pays de la région ainsi qu’aux États-Unis.

Dans ce contexte, Téhéran demande aux pays occidentaux de reconnaître sa retenue dans ses actions envers Israël. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a affirmé que les pays occidentaux devraient plutôt apprécier cette retenue, plutôt que de porter des accusations.

Source : Letemps.ch - Lemonde.fr