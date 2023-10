Mia Shem est retenue en otage par le Hamas. Sa mère supplie le monde "de lui rendre son bébé".

Un appel au secours

Mia Shem, la jeune femme de 21 ans, a été enlevée par le Hamas. Dans une vidéo, diffusée sous la contrainte, elle apparaît exténuée et demande qu’on la sorte le plus vite possible de Gaza.

Sa mère Keren Shem, accompagnée de sa famille, a lancé un appel au secours devant plus de 100 journalistes du monde entier. Elle garde espoir de revoir la jeune femme enlevée par le groupe Hamas. "Mon message pour ma fille, c’est que je l’aime tellement. Elle me manque tellement. Ces derniers jours, j’ai tenu en m’imaginant la serrer dans mes bras", a-t-elle lancé.

"C’est encore une enfant"

Au micro de TF1, Keren Shem a confié craindre pour la vie de sa fille. "Elle a peur, elle souffre, elle a des problèmes de santé. C’est encore une enfant, qu’est-ce qu’elle a fait de mal ?", a-t-elle demandé.

Mia Shem a participé à la rave party dans le sud d’Israël, samedi 7 octobre, près de Gaza, avec son meilleur ami Ellia qui a également disparu lorsque l’attaque a débuté. Tous deux sont franco-israéliens et aujourd’hui leurs proches s’adressent directement à Emmanuel Macron. "Vous avez le pouvoir d’agir, donc faites tout ce que vous pouvez et même au-delà pour les aider", a supplié le frère du jeune homme Daniel Toledano.

